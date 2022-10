Nouvelles révélations accablantes sur le PSG

La suite après cette publicité

C'est un véritable torrent d'ennuis qui s'abat actuellement sur le Paris Saint-Germain. Indirectement attaqué dans le cadre des critiques émises contre le Qatar et l'organisation de la Coupe du monde, le club de la capitale est cette fois-ci directement visé par les dernières révélations de Mediapart. Le média d'investigation assure en effet que les Rouge-et-Bleu ont engagé une entreprise, Digital Big Brother (DBB) pour s'attaquer à plusieurs personnes sur les réseaux : Mediapart, L'Équipe, Adrien Rabiot, Antero Henrique et même Kylian Mbappé.

Des révélations qui ont d'ailleurs quasiment entériné le divorce entre le Bondynois et son club. Pourtant, le PSG a rapidement nié, et avec force, avoir passé ce genre de contrat. Malheureusement pour lui, un nouveau témoignage recueilli par RTL est venu démolir sa défense. Frédéric Geldhof, ancien directeur des opérations de UReputation, filiale de l’agence DBB, assure que le PSG a bien été à la manœuvre.

«Ce sont des choses qui ont été demandées par le client»

«Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du client (le PSG). Les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un ou sur l'autre», a-t-il indiqué, avant de confirmer que le contenu posté sur ses comptes était voulu par le club de la capitale. «Ce sont des choses qui ont été demandées par le client».

De nouvelles révélations accablantes. Et pour M. Geldhof, voir le PSG nier farouchement cette commande spéciale est quelque peu déroutant. «Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client, dans une stratégie globale mise en place par la direction de la communication. Que le PSG puisse dire 'non, non, on ne les connaît pas’, c’est étonnant». Les soucis des dirigeants franciliens sont loin d'être terminés.