Ballon d’Or : Adil Rami provoque une énorme polémique en Espagne

Adil Rami se retrouve au cœur d’une vive polémique sur les réseaux sociaux. L’ancien défenseur de l’équipe de France, passé notamment par Valence et le Séville FC, s’en est pris à Alexia Putellas après son discours lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Sacrée pour la troisième fois de sa carrière, la joueuse espagnole, désormais à London City, avait longuement pris la parole pour remercier ses anciennes coéquipières du FC Barcelone, sa famille et ses proches. Une intervention visiblement trop longue au goût du champion du monde 2018, qui n’a pas mâché ses mots sur Twitch. « Alexia Putellas a commencé à parler, c’était drôle, mais mec, baisse le micro, baisse simplement ce fichu micro », a-t-il lancé, avant de poursuivre en espagnol : « Alexia Putellas, pourquoi ? Putain, si tu veux parler, aucun problème, tu rentres chez toi, tu installes un setup comme le nôtre et tu as le micro pour toi toute seule. » Des déclarations qui ont rapidement provoqué une vague d’indignation, plusieurs internautes accusant le Français de misogynie.

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Les critiques se sont notamment intensifiées lorsque certains ont souligné que le discours d’Harry Kane, sacré Ballon d’Or masculin, avait duré trois minutes de plus que celui de Putellas, sans susciter de remarque similaire de la part de Rami. Pourtant, l’internationale espagnole avait profité de cette cérémonie pour revenir sur son parcours et les difficultés traversées après sa grave blessure au genou. « Je me souviens des moments où ma jambe me lâchait, où j’ai appris à marcher à nouveau, à courir à nouveau, à frapper dans un ballon », avait-elle notamment confié avec émotion. La joueuse de 32 ans avait également rendu hommage à ses anciennes partenaires barcelonaises, avec lesquelles elle avait remporté la Liga, la Coupe de la Reine, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des champions la saison dernière. Des propos personnels et sportifs qui ont rendu les critiques d’Adil Rami d’autant plus controversées.