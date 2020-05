Mehdi Lehaire plaît au Nîmes Olympique

Championnat qui retrouve en visibilité suite au bon parcours de l'Ajax Amsterdam lors de la Ligue des Champions 2018/2019, l'Eredivisie met un point d'honneur à révéler les jeunes joueurs. C'est le cas de l'AZ Alkmaar cette saison par exemple avec Calvin Stengs, Myron Boadu ou encore Owen Wijndal. Véritable tremplin, le championnat néerlandais a notamment permis à Sébastien Haller de progresser avec le FC Utrecht avant de tenter sa chance à l'Eintracht Francfort puis à West Ham. Justement, à Utrecht, le milieu de terrain offensif belge Mehdi Lehaire (20 ans) a tenté sa chance. Passé par le LOSC et aussi à l'académie Jean-Marc Guillou, il a rejoint la réserve de Lierse avant de tenter sa chance à l'été 2018 au Pays-Bas avec le FC Utrecht. Ses premiers pas se sont bien passés comme il nous l'avait expliqué.

Une première saison pleine avec 27 matches pour deux buts et deux passes décisives où il a partagé son temps avec l'équipe U19 et la réserve qui évolue en D2 néerlandaise. Cette saison devait lui permettre de concrétiser une adaptation réussie, mais il a ensuite rencontré de nombreux pépins physiques avant de revenir lors de l'exercice actuel. Manque de chance, la pandémie de coronavirus étant passée par-là et le championnat étant annulé, il n'aura plus le moyen de se montrer sous la tunique du club néerlandais. Arrivant en fin de contrat, Mehdi Lehaire ne sera pas conservé et des clubs sont déjà sur les rangs afin de le rapatrier. C'est le cas du Nîmes Olympique qui serait intéressé pour le faire venir la saison prochaine. Maintenus en Ligue 1 suite à l'arrêt du championnat, les Crocos peuvent dès à présent préparer la saison prochaine. Tourné vers la jeunesse à l'image des récentes arrivées de Lamine Fomba (22 ans, AJ Auxerre), Sidy Sarr (23 ans, Chateauroux) ou encore Yassine Benrahou (21 ans, Girondins de Bordeaux), le Nîmes Olympique pourrait donc ainsi étoffer son effectif à moindre coût.