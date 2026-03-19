Galatasaray : Noa Lang donne des nouvelles de sa terrible blessure

Plus de peur que de mal pour l’attaquant de Galatasaray. En effet, lors du match de Ligue des champions entre Liverpool et le club turc hier soir (4-0), Noa Lang a été gravement blessé et transféré directement à l’hôpital de la ville. Dans la nuit, le club avait donné des nouvelles, assez rassurantes, mais pas tout à fait claires, malgré le communiqué publié sur X. « Notre joueur Noa Lang, blessé en seconde période lors de ce même match, souffre d’une grave coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures en présence de notre équipe médicale ». Quelques heures plus tard, on peut voir que l’opération a finalement été réalisée avec succès grâce à une publication Instagram.

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Le joueur de 26 ans a partagé une photo depuis son lit d’hôpital accompagnée du message : « Shit happens » (qui peut se traduire en français par : les emmerdes, ça arrive). Tout sourire, il semble donc aller mieux. Eliminés contre les Reds en C1, les joueurs de la formation turque devront désormais rester focus sur la Süper Lig, dans laquelle ils se battent sans relâche pour obtenir le titre. Cependant, la lutte risque d’être acharnée avec Fenerbahce en championnat, puisque l’autre arme fatale du club, Victor Osimhen, est également blessé à l’heure actuelle…