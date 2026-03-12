Rijeka - Strasbourg : les compositions officielles

Ce jeudi soir se tient les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference 2025/2026 avec une confrontation entre Rijeka et le Racing Club de Strasbourg. À domicile, les Croates s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Martin Zlomislic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ante Orec, Ante Majstorovic, Stjepan Radeljic et Mladen Devetak en défense. Alfonso Barco et Tiago Dantas composent l’entrejeu alors que Merveil Ndockyy et Amer Gojak prennent les couloirs. En pointe, Daniel Adu-Adjei est placé devant Toni Fruk.

De leur côté, les Alsaciens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Guéla Doué, Lucas Høgsberg, Ismaël Doukouré, Ben Chilwell et Sam Amo-Ameyaw. Le milieu de terrain est assuré par Valentin Barco et Samir El Mourabet. Devant, Joaquin Panichelli est soutenu par Julio Enciso et Sebastian Nanasi.

