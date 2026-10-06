FIFA : la Norvège dépose deux nouvelles plaintes contre Infantino

La Fédération norvégienne (NFF) a déposé ce mardi deux plaintes auprès de la FIFA visant notamment la gouvernance de Gianni Infantino. La première demande au Comité d’éthique de l’instance d’examiner la conduite du président de la FIFA et d’autres responsables concernant de potentielles violations du code d’éthique. La seconde saisit la Commission d’audit et de conformité afin de vérifier si les règles de gouvernance, les contrôles financiers et internes ainsi que les processus décisionnels de la FIFA ont bien été respectés.

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À la pointe de la fronde contre Infantino, la NFF et sa présidente Lise Klaveness ciblent trois dossiers distincts, à savoir l’attribution du Prix de la paix à Donald Trump en décembre dernier, la levée de la suspension de Folarin Balogun pendant la Coupe du Monde et le projet FIFA Forward Enterprise, finalement abandonné après de nombreuses contestations. Pour la Fédération norvégienne, ces trois affaires illustrent un même problème, celui d’une « utilisation abusive des pouvoirs et de l’influence de la FIFA ». Une nouvelle offensive qui intervient alors qu’Infantino, confronté à une crise de gouvernance, prépare sa candidature à un nouveau mandat en mars prochain.