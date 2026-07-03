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Jürgen Klopp confirme les discussions avec la DFB

Par Josué Cassé
1 min.
Jürgen Klopp @Maxppp

Après la fin de l’aventure de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande, la DFB s’active pour trouver son successeur. Ces dernières heures, le nom de Jürgen Klopp, ancien coach de Liverpool, revient avec insistance. Et ce vendredi soir, l’intéressé a, lui-même, confirmé des discussions avec la fédération allemande. «Les choses ont bougé très rapidement. Julian a démissionné. La DFB cherche un successeur. Et ils discutent avec moi», a tout d’abord lancé le technicien de 59 ans.

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Avant d’ajouter : «il faudra des discussions approfondies, car les problèmes auxquels nous faisons face actuellement ne sont bien sûr pas uniquement dus à Julian Nagelsmann. Julian est un entraîneur exceptionnel, et il le prouvera de nombreuses autres fois au cours de sa carrière d’entraîneur. C’est pourquoi nous devons simplement attendre de voir comment ces discussions se dérouleront. Je dois aussi avoir des entretiens avec mon employeur, Oliver Mintzlaff. Je sais que le football allemand est quelque chose qui lui tient profondément à cœur, et par conséquent il est très ouvert à ces conversations».

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