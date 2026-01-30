Le tirage au sort de la Ligue des champions enflamme la presse européenne, un cadre de Manchester United divise en interne
La presse européenne a les yeux rivés sur le tirage au sort des barrages, Harry Maguire pose question à Manchester United et la Juventus va forcer pour un attaquant, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.
L’Europe entière attend le tirage de la Ligue des Champions
Le tirage au sort des barrages se tient aujourd’hui et il fait parler dans toute l’Europe. “Une punition pour les mauvais élèves” peut-on lire dans le quotidien espagnol. Le Real Madrid et l’Atlético, incapables d’assurer leur place directe dans le Top 8 de la nouvelle Ligue des Champions, devront passer par les barrages de phase à élimination directe, vue comme une « punition » pour ne pas avoir fait leurs devoirs. Le Real affrontera en play-off soit Bodø/Glimt soit Benfica tandis que pour l’Atletico ça sera soit Galatasaray ou Bruges. En France, une chance sur deux peut-on lire dans l’Équipe. Comme la saison passée, avec Brest, le PSG pourrait donc retrouver un club français en barrage. S’il pioche Qarabag, alors l’AS Monaco affrontera Newcastle. Le vainqueur de ces deux barrages affrontera ensuite en huitièmes de finale soit le FC Barcelone, soit Chelsea, ce qui sera tiré au sort après les barrages. En Italie aussi, on parle de ce tirage avec des “sensations fortes” promises pour l’Inter, la Juventus et l’Atalanta d’après le Corriere.
Toujours pas d’offre de prolongation pour Harry Maguire
Les dirigeants de Manchester United sont divisés sur l’avenir d’Harry Maguire, 32 ans, en fin de contrat en juin et sans offre de prolongation à ce jour d’après le Manchester Evening News. Sir Jim Ratcliffe hésite à lui offrir un nouveau bail, préférant miser sur le jeune duo Leny Yoro et Ayden Heaven, complété par Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt. Malgré cela, Maguire bénéficie d’un fort soutien interne pour son leadership, son encadrement des jeunes et ses récentes performances solides contre City et Arsenal. L’Anglais, ouvert à une baisse de salaire, privilégie de rester à Old Trafford pour booster ses chances en sélection, malgré des discussions avec des clubs européens.
La Juventus va insister pour Kolo Muani
Du côté de la Juve, Damien Comolli ne s’arrête pas au non de Tottenham pour Randal Kolo Muani, peut-on lire dans La Gazzetta dello sport. La Juventus, via Damien Comolli, relance la piste Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à Tottenham après un prêt réussi à Turin en 2025. Malgré les refus répétés des Spurs, qui veulent honorer le prêt jusqu’à fin saison, et les tensions passées avec le PSG, la Vieille Dame va insister jusqu’aux dernières heures du mercato.
