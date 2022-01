JT Foot Mercato : les 13 Bleus qui enflamment le mercato

La suite après cette publicité

Les Bleus enflamment le marché

Kingsley Coman et Nabil Fekir avaient lancé le mouvement hier en prolongeant officiellement leur contrat au Bayern Munich et au Betis. Lucas Digne a suivi en s'engageant avec Aston Villa. Preuve que les Tricolores enflamment le mercato en ce mois de janvier. Beaucoup ont leur avenir en pointillé notamment ceux en fin de contrat en juin prochain, comme Hugo Lloris, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Corentin Tolisso. Mais même ceux sous contrat à plus ou moins long terme font la une de la rubrique mercato. Tanguy Ndombélé est en difficulté à Tottenham, tout comme Steve Mandanda à l'OM. Alors que Jules Koundé semble être le Français avec la plus grosse cote, notamment du côté de l'Angleterre.

Le Real veut une pépite de 15 ans

Le Real Madrid aimerait refaire un coup à la Vinicius Junior ou à la Rodrygo. Les Merengues ont un œil très attentif sur la nouvelle pépite de Palmeiras de 15 ans, Endrick. Ils auraient envoyé des observateurs sur place afin de le voir de plus près. Le Real n'est pas le seul cador européen à garder un œil sur l'adolescent. Liverpool, Manchester City et Manchester United seraient également attentifs à la progression du joueur. Mais l'avantage serait pour les Madrilènes puisqu'Endrick possède le même agent que Vinicius Junior, que les relations avec le leader de la Liga sont bonnes et que le Real a l'expérience de ce genre de dossier. À suivre.

Les officiels du jour

Le gros coup de la journée est pour l'Olympique de Marseille qui vient de faire signer l'ancien attaquant de Sochaux et de Villarreal, Cédric Bakambu. Ce dernier s'est engagé pour 2 ans et demi et est donc lié à l'OM jusqu'en juin 2024. Nantes a annoncé le départ de Renaud Emond, qui retourne au Standard de Liège. À l'étranger, Newcastle a encore cassé sa tirelire : pas moins de 29 M€ pour s'offrir le buteur de Burnley, Chris Wood. Le Barça a renvoyé Yusuf Demir au Rapid de Vienne, son club formateur en Autriche où il a prolongé jusqu'en 2024. Borja Mayoral quitte l'AS Roma pour Getafe, tout comme son coéquipier romain, Gonzalo Villar.