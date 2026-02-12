Le FC Barcelone fracasse l’arbitrage après la déroute face à l’Atlético de Madrid !

Tenant du titre, le FC Barcelone a très certainement dit adieu à un nouveau titre en Coupe du Roi. Ce jeudi soir, les Culers ont, en effet, totalement sombré face à l’Atlético de Madrid (0-4). Et la messe était d’ores et déjà dite à la pause. Plombés par une défense totalement dépassée, les Blaugranas ont, en effet, subi les offensives madrilènes et rentraient au vestiaire avec un score fleuve : 0-4. Au retour des vestiaires, le Barça a, pourtant, bien tenté de réagir.

Plus cohérent collectivement et plus menaçant aux abords de la surface adverse, l’actuel leader de Liga pensait même réduire le score sur une frappe de Pau Cubarsi, opportuniste après un cafouillage. Oui mais voilà, après plusieurs minutes de visionnage, l’arbitre de la rencontre décidait d’annuler ce but, prétextant une position de hors-jeu. Une action qui a rapidement fait parler sur les réseaux sociaux. Alors que le match n’était pas terminé, la CTA a d’ailleurs communiqué, avouant un problème technique avec le système semi-automatique.

Le Barça dézingue encore l’arbitrage

«Il a été détecté que le système avait rencontré un problème de modélisation des joueurs au niveau des squelettes. L’origine de cette erreur technique est due à l’incapacité du logiciel à traiter correctement l’image lors de la détection d’une forte densité de joueurs dans la surface de réparation. Malgré les efforts des opérateurs de la salle VAR, qui ont tenté de recalibrer le système de modélisation afin d’obtenir une lecture correcte, l’organisation admet catégoriquement qu’il était finalement impossible de rétablir le fonctionnement du système semi-automatique.»

De quoi mettre fin à la polémique ? Rien est moins sûr. Interrogé au coup de sifflet final, Eric Garcia enrageait. «D’après ce que j’ai entendu, ils ont d’abord dit que le VAR ne fonctionnait pas, c’est pourquoi cela prenait autant de temps. D’après ce que j’ai vu sur les images, je ne comprends pas bien, ce sont des choses difficiles à comprendre, qui pour une raison ou une autre ne nous sont pas favorables ces derniers temps. Le tacle de Giuliano sur Baldé est clairement un carton rouge, le mien à la fin, Baena partait seul, j’ai glissé, il m’a aussi touché», pestait le défenseur barcelonais.

Et que dire de la sortie d’Hansi Flick… «C’est un vrai bordel ! L’arbitrage en Liga est un vrai désastre. Pour moi, j’ai vu ce hors-jeu, et il n’y a pas de hors-jeu. Ils ont mis quoi ? 7 minutes pour vérifier ça ? Ils cherchaient quelque chose à annuler. Il n’y a pas eu de communication claire non plus, nous n’avons rien reçu», ajoutait le technicien allemand, hors de lui après cette nouvelle polémique. Toujours est-il que le Barça se retrouve dos au mur avant d’accueillir l’Atlético de Madrid, le 3 mars prochain…