Ligue 1

Monaco : le groupe contre Lorient avec le grand retour d’Ansu Fati

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ansu Fati avec Monaco @Maxppp
Monaco Lorient
L’AS Monaco veut enrayer sa mauvaise série. Après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le club princier va tenter de se rattraper à l’occasion de la réception ce soir de Lorient pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

AS Monaco 🇲🇨
𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 pour la réception de Lorient 👊

‣ #ASMFCL
Sébastien Pocognoli a convoqué un groupe de 20 joueurs. La recrue Faes est bien là, mais plusieurs blessés sont toujours à déplorer (Minamino, Hradecky, Pogba, Salisu). En revanche, Ansu Fati fait son grand retour. L’Espagnol était indisponible depuis le 29 novembre dernier et le choc remporté face au PSG (1-0).

