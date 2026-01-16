Monaco : le groupe contre Lorient avec le grand retour d’Ansu Fati

L’AS Monaco veut enrayer sa mauvaise série. Après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le club princier va tenter de se rattraper à l’occasion de la réception ce soir de Lorient pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

Sébastien Pocognoli a convoqué un groupe de 20 joueurs. La recrue Faes est bien là, mais plusieurs blessés sont toujours à déplorer (Minamino, Hradecky, Pogba, Salisu). En revanche, Ansu Fati fait son grand retour. L’Espagnol était indisponible depuis le 29 novembre dernier et le choc remporté face au PSG (1-0).