Premier League

MU : l’adjoint de Ruben Amorim rejette la faute sur les joueurs

Par Allan Brevi
1 min.
Rúben Amorim @Maxppp

Le clan de Ruben Amorim est sorti du silence après son licenciement de Manchester United, et n’a pas mâché ses mots. Son adjoint Adelio Candido a pointé du doigt les joueurs, estimant que les idées du technicien portugais n’avaient jamais été pleinement appliquées. « Ce que j’ai le moins aimé, c’est sans aucun doute de sentir que nos idées n’étaient pas totalement mises en œuvre », a-t-il confié à A Bola, tout en soulignant qu’il gardait un bon souvenir de la ville et du soutien des supporters.

Candido a toutefois relativisé cette expérience difficile, assurant que le staff en tirera des leçons. « L’expérience reste une expérience, qu’elle soit bonne ou mauvaise, on en retire toujours quelque chose », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que l’avenir dira si ce passage aura été préjudiciable à leurs carrières. Pour l’instant, l’ancien bras droit d’Amorim assure profiter de son temps libre, tout en laissant entendre qu’il retravaillera avec lui : « quand mon téléphone sonnera, Ruben m’appellera. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
