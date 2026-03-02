MU : l’adjoint de Ruben Amorim rejette la faute sur les joueurs

Le clan de Ruben Amorim est sorti du silence après son licenciement de Manchester United, et n’a pas mâché ses mots. Son adjoint Adelio Candido a pointé du doigt les joueurs, estimant que les idées du technicien portugais n’avaient jamais été pleinement appliquées. « Ce que j’ai le moins aimé, c’est sans aucun doute de sentir que nos idées n’étaient pas totalement mises en œuvre », a-t-il confié à A Bola, tout en soulignant qu’il gardait un bon souvenir de la ville et du soutien des supporters.

La suite après cette publicité

Candido a toutefois relativisé cette expérience difficile, assurant que le staff en tirera des leçons. « L’expérience reste une expérience, qu’elle soit bonne ou mauvaise, on en retire toujours quelque chose », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que l’avenir dira si ce passage aura été préjudiciable à leurs carrières. Pour l’instant, l’ancien bras droit d’Amorim assure profiter de son temps libre, tout en laissant entendre qu’il retravaillera avec lui : « quand mon téléphone sonnera, Ruben m’appellera. »