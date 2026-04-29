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CdM 2026, Algérie : Luca Zidane donne des nouvelles rassurantes
@Maxppp
L’Algérie et Grenade retenaient leur souffle. À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, Luca Zidane s’est sérieusement blessé au visage lors du match contre Almeria, souffrant d’une double fracture à la mâchoire et au menton.
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Depuis, le gardien des Fennecs est sorti du silence et visiblement, les nouvelles semblent plutôt bonnes. «L’opération s’est très bien passée, plus de peur que de mal, je serai de retour très prochainement sur les terrains. Merci pour vos messages de soutien», a-t-il posté sur son compte Instagram.
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