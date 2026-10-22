Ligue Europa Conférence : l’AS Monaco étrille Fribourg et enchaîne un deuxième succès de rang

Au Stade Louis-II, l’AS Monaco accueillait Fribourg, ce jeudi soir, pour le compte de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence. Après sa victoire contre le CSKA Sofia, Monaco espérait enchaîner un deuxième succès de rang face aux Allemands et s’organisait en 4-2-3-1 avec l’inévitable Brunner à la pointe de l’attaque. Face à l’actuel 3e de Bundesliga, les Asémistes affichaient un très beau visage mais butaient sur la défense adverse. Alors que Detourbet, très actif dans cette rencontre, testait Backhaus (3e), Coulibaly tombait lui aussi sur le portier fribourgeois (24e). Tout comme Brunner, auteur d’un joli tir côté fermé du pied droit (27e). Dominatrice, l’ASM allait finalement être récompensée juste avant la pause. Trouvé dos au jeu, Brunner s’emmenait le ballon parfaitement avant de tromper le portier allemand d’une frappe au premier poteau (1-0, 45+2e).

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Devant à la pause, le club de la Principauté souffrait énormément dès le retour des vestiaires. Sous pression à la suite d’un énième corner, les Monégasques contraient par deux fois des tentatives allemandes à bout portant (48e). Miraculés, les Asémistes reculaient, alors Filipe Luis lançait Fati et Soubeir. Dans la foulée, Brunner passait proche du doublé mais Backhaus repoussait sur sa gauche (58e). Complétement dominée lors du second acte, la formation monégasque allait pourtant faire le break en fin de match grâce à son milieu Lamine Camara, opportuniste après une frappe de Fati (2-0, 83e). Dans le temps additionnel, Fati aggravait même la marque pour sceller la victoire des siens (3-0, 90+1e). Avec cette victoire (3-0), l’AS Monaco pointe au 6e rang de cette phase de ligue.