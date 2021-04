PSG : Colin Dagba revient sur son match face au Bayern

C’était l’une des interrogations dans le onze de départ de Mauricio Pochettino contre le Bayern Munich. Colin Dagba allait-il tenir face à l’armada offensive allemande ? Si au match aller, le latéral droit de 22 ans a été très en difficulté face à Kingsley Coman, il a livré un match très sérieux lors du match retour au Parc des Princes.

Dans un entretien pour le site officiel du PSG, Colin Dagba est revenu sur cette soirée. Il a souligné l’esprit d’équipe et la solidarité des siens. « Moi, déjà, avant le match, j'étais très excité à l'idée de jouer ce genre de rencontre. Plus jeune, devant ma télé, j'avais envie de disputer ces matches. (…) On s'est tous déchirés pour eux sur le terrain. Je pense que tout le monde a tout donné. On l'a bien vu, même Kylian quand on voit la grosse course qu’il a fait, Ney qui venait fermer, Angel qui venait m'aider. Tous les attaquants ont défendu pour nous. On a tous sorti nos tripes sur le terrain. Ça s'est vu et on l'a tous fait pour la ville, pour les supporters. »