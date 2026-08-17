Italie : le parquet exige une enquête sur l’élection du nouveau président

Le Parquet général des sports du CONI a demandé au Parquet fédéral de la FIGC d’ouvrir une enquête sur la situation de Giovanni Malagò. Élu président de la Fédération italienne le 22 juin avec 69 % des voix, l’ancien patron du CONI pourrait ne pas avoir rempli, au moment de sa candidature, les conditions d’adhésion prévues par l’article 29 des statuts de la FIGC.

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Selon un document daté du 15 juillet et publié par La Stampa, le procureur général Ugo Taucer relève « l’absence de documents objectifs » permettant d’établir la validité de cette adhésion et constate qu’« aucune mesure administrative ne semble avoir été prise par le Parquet fédéral ». Il a donc saisi le procureur fédéral Giuseppe Chiné afin qu’une enquête soit menée, alors qu’aucun juge ne s’est encore prononcé sur la régularité de l’enregistrement de Malagò, cette question n’ayant pas été examinée dans la procédure précédente.