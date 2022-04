L'incroyable stratagème d'Erling Haaland pour quitter Dortmund cet été

La suite après cette publicité

Présent au micro de Sky en marge de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Wolfsbourg, Sebastian Kehl, futur directeur sportif du BvB, s'est exprimé sur l'avenir de son serial buteur Erling Haaland (21 ans), courtisé par les plus grandes écuries européennes. Interrogé sur un possible départ de la star norvégienne chez les Cityzens, le dirigeant allemand a cependant tenu à démentir cette information précisant qu'il existait «une clause de départ, une date limite» et qu'une décision était attendue «au plus vite». Des déclarations qui ne remettent cependant pas en cause le très probable départ du natif de Leeds qui verra d'ailleurs sa clause libératoire de 75 millions d'euros expirer à la fin du mois.

Dans les prochains jours, l'international norvégien (17 sélections, 15 buts) devrait donc, sans surprise, dévoiler l'identité de son futur club. Dans cette optique et pour être sûr de quitter les Marsupiaux, le natif de Leeds aurait d'ailleurs mis en place un incroyable stratagème. En effet, selon les dernières informations de Sport1, Erling Haaland aurait demandé au Borussia Dortmund de ne pas rendre publiques ses blessures et jouerait même actuellement avec une blessure non-diagnostiquée, volontairement. Une stratégie risquée mais assumée afin d'éviter à ses courtisans de s'inquiéter sur son état de santé (Mundo Deportivo révélait récemment une inquiétude émise par les Merengues à ce sujet).

Erling Haaland joue avec le feu !

Souvent blessé cette saison, celui qui a d'ores et déjà manqué 17 rencontres toutes compétitions confondues avec les Marsupiaux met donc toutes les chances de son côté. Blessé à la cheville lorsqu'il jouait avec la Norvège contre l'Arménie le 29 mars dernier, Haaland s'était notamment illustré en inscrivant un doublé et ce malgré l'inquiétude exprimée par son entraîneur Marco Rose en marge de cette rencontre : «il n'est pas encore exempt de douleur. On m'a envoyé une photo : Le pied de l'adversaire était à un angle de 90 degrés par rapport à la jambe. Cela signifie qu'il y a sûrement eu quelque chose de cassé». Pas de quoi, cependant, pousser le Norvégien à passer des examens complémentaires...

«On travaille avec le joueur sur la manière de gérer la situation. Est-ce qu'on fait des radios ? On ne fait pas de radios ? Nous ne pouvons pas pousser le garçon dans le tube (du scanner, ndlr) s'il ne le souhaite pas pour lui-même», précisait, à ce titre, Rose. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de situation apparaissait. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse en janvier dernier, SPORT1 indique que le Norvégien et son entourage ne voulaient pas que le diagnostic soit communiqué. Une pression à laquelle le BvB avait finalement adhéré en évoquant, officiellement, que de simples «problèmes musculaires». Un jeu très risqué qui ne manque d'ailleurs pas d'inquiéter son entraîneur.

«S'il y a quelque chose au niveau des ligaments ou de la cheville et que tu es constamment sous pression, que tu reçois des coups, cela fait quelque chose au corps. C'est très clair. Il serre les dents et prend éventuellement un nouveau comprimé avant le match et cela devrait fonctionner», déclarait-il récemment. Déterminé à rassurer sur son état physique pour s'ouvrir les portes d'un nouveau challenge l'été prochain, Erling Haaland prend donc tous les risques ces dernières semaines. Un pari qui reste cependant très risqué et qui pourrait complètement se retourner contre lui si son corps le rappelait définitivement à l'ordre. Ses prétendants sont désormais prévenus...