Ligue des Champions
PSG : Nuno Mendes plaisante sur la nouvelle habitude de Luis Enrique
Comme dimanche contre le RC Lens, Luis Enrique a choisi de suivre la première mi-temps depuis les tribunes lors du match face à l’Atalanta. Une initiative qui surprend, mais qui selon Nuno Mendes relève davantage d’une approche tactique que d’un manque d’implication.
« C’est un truc de rugby (rire, ndlr). Il essaie d’être là en haut, pour voir l’espace où on doit être. Pour nous, ça ne change rien. Mais je pense qu’il a une idée et qu’il va continuer », a expliqué le latéral portugais en zone mixte, confirmant que le coach espagnol garde toujours un œil sur le jeu, même depuis les hauteurs du Parc des Princes.
