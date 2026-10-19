Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le cinquième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. De retour de blessure, Raphinha reste le leader. L’attaquant brésilien est entré en jeu avec le FC Barcelone contre le Real Betis Balompié (5-2) sans pouvoir influer sur la rencontre. Il affiche désormais 12 buts en 8 matches.

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Derrière, Kylian Mbappé s’empare de la deuxième place. Le buteur français affiche 9 buts en 9 matches depuis le début de la saison en Liga. Ce dimanche, il s’est encore fendu d’un joli doublé lors de la victoire 4-1 des Merengues contre le Séville FC. Le podium est complété par Erling Haaland. Le buteur norvégien poursuit sur son joli rythme et se voit créditer de 8 buts en 7 matches. Samedi contre Ipswich Town, il a d’ailleurs su se mettre en évidence en allant chercher un précieux doublé lors d’une victoire 3-2.

Lepaul grimpe dans le top 10

Le Grec Vangelis Pavlidis sort du podium. Quatrième, le joueur de Benfica dispose de 8 réalisations en autant de rencontres. Son équipe n’a pas joué ce week-end et sera de retour en championnat seulement lundi prochain contre Santa Clara. Belle remontée de Lamine Yamal qui est désormais cinquième. L’ailier barcelonais a mis un nouveau pion contre le Real Betis Balompié (5-2) et affiche 8 buts en 9 matches. Sergio Camello dont le match contre Bilbao a été interrompu reste sixième avec 7 buts en 7 matches.

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Des statistiques similaires pour Estéban Lepaul qui arrive septième. Le buteur français est doté de 7 buts en 7 matches suite à son triplé sur penalties lors de la défaite 4-3 contre le Paris FC. Jouant ce soir contre Besiktas à 19h, Mohamed Salah est huitième avec 7 buts en 7 matches. Belle neuvième place pour Antonio Raimondo qui reste sur un triplé vendredi contre Sassuolo (4-2). Le buteur italien performe avec Frosinone. Enfin, Vedat Muriqi arrive dixième avec 7 buts en 8 matches. Le Kosovar a marqué samedi contre Alanyaspor (3-0).

Yassir Zabiri (Racing Santander), Ante Budimir (Osasuna), Luis Suarez (Sporting CP), Gift Orban (Amedspor) et Eldor Shomurodov (Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec également 7 réalisations. Niclas Füllkrug (Werder Brême), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Donyell Malen (AS Roma), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Thom van Bergen (Groningue), Nacho (Feyenoord), Victor Osimhen (Galatasaray), Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam), Julian Brandt (Ajax Amsterdam), Brynjolfur Willumsson (Groningue), Lassine Sinayoko (Paris FC), Rafiu Durosinmi (Genk), Dusan Vlahovic (Besiktas) et Roberto Fernandez Jaén (Espanyol) suivent avec 6 buts.

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Le classement des tops buteurs européens (au lundi matin)