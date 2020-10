LdC, Stade Rennais : Nicolas Holveck veut embêter Chelsea et Séville

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Téléfoot, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a réagi au tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. «Vous savez, c’est notre première en Ligue des Champions. On savait que ce serait compliqué, on était content d’être dans ce groupe, on va être ambitieux, on va essayer de bien représenter la France et la Bretagne», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Quand on participe à une compétition, c’est pour bien y figurer. On tire quand même le vainqueur de l’Europa League, Séville, qui a failli battre le Bayern en Supercoupe d'Europe, et Chelsea, qui a réalisé le plus gros mercato de l’été. Krasnodar, qui est une belle équipe, sera notre rival pour la troisième place. On va évidemment essayer d’embêter Séville et Chelsea», a-t-il conclu. Il n'y a plus qu'à !