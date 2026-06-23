CdM 2026 : ça a chauffé entre les supporters marocains et sénégalais

La nouvelle désillusion du Sénégal dans cette Coupe du Monde 2026, qui s’est incliné face à la Norvège d’Erling Haaland (3-2), fait déjà énormément parler. Après les contre-performances des Lions de la Teranga, les réseaux sociaux se sont embrasés, donnant lieu à de nombreux échanges tendus entre supporters sénégalais et marocains. Entre moqueries, provocations et débats sur la place des différentes sélections africaines dans la hiérarchie continentale.

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Du côté marocain, plusieurs internautes ont revendiqué la suprématie actuelle des Lions de l’Atlas sur le football africain, tandis que certains supporters sénégalais ont eux-mêmes reconnu les difficultés rencontrées par leur sélection depuis le début du tournoi. Les discussions se sont également orientées vers les conditions de préparation des équipes, certains évoquant des différences d’organisation, d’encadrement ou d’infrastructures pour expliquer les écarts de performances observés lors de ce Mondial. Une chose est sûre : les résultats du Sénégal ont relancé un débat passionné sur les rapports de force entre les grandes nations du football africain. Le Sénégal devra absolument s’imposer face à l’Irak.