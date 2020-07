PSG : le président des Ultras fait son mea-culpa

Très critiqués à la suite du match amical qui opposait leur équipe à Waasland-Beveren, les ultras du Paris Saint-Germain se voyaient notamment reprocher des comportements irresponsables, à savoir un manque d’assiduité en ce qui concerne le port du masque et les demandes de distanciations entre supporters. Conscient de s’être tiré une balle dans le pied, Romain Mabille, le président du CUP a tenu à s’exprimer dans les colonnes du Parisien.

« On a sous-estimé l’engouement qu’il allait y avoir. On s’est laissé aller par l’enthousiasme du match. On l’a très mal géré, je suis entièrement d’accord, mais on n’est pas irresponsables. » Des excuses qui ne devraient pas arrêter pour autant les spéculations à l'encontre de ces supporters. En attendant, une décision radicale devrait être prise lundi par le PSG au sujet de la présence ou non des ultras pour le prochain match des Parisiens contre le Celtic, en amical.