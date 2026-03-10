Iran : un ministre australien accorde officiellement l’asile à 7 joueuses iraniennes

Au moins sept joueuses de l’équipe féminine d’Iran ont demandé l’asile en Australie après leur élimination en phases de groupes de la Coupe d’Asie, selon les indiscrétions de ABC Brisbane. Cinq des treize joueuses ont obtenu l’asile lundi, tandis qu’au moins deux autres, Mohadese Zolfi et Golnoosh Khosravi, auraient ensuite pris la même décision, dont l’une qui aurait refusé d’embarquer sur un vol au dernier moment à l’aéroport de Sydney. Les autorités australiennes ont indiqué que les joueuses concernées, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh et Mona Hamoudi, avaient été reçues individuellement afin de pouvoir prendre leur décision sans pression extérieure.

L’affaire intervient après que plusieurs membres de la sélection ont refusé de chanter l’hymne national avant un match contre la Corée du Sud, à l’heure où le Moyen-Orient continue de s’embraser entre les bombardements israéliens, américains et iraniens. Pour rappel, certaines joueuses ont été qualifiées de « traîtres » par la télévision d’État iranienne, suscitant des inquiétudes quant aux risques de poursuites et de persécutions à leur retour en Iran. Le gouvernement australien, par la voix du ministre de l’Intérieur Tony Burke, a indiqué que les joueuses avaient pu contacter leurs proches et disposer du temps nécessaire pour décider librement de leur situation.