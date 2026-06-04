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Thomas Meunier vers une destination surprise

Par Tom Courel
1 min.
Thomas Meunier, international belge, joue à Lille @Maxppp

Alors que Thomas Meunier s’apprête à disputer le Mondial 2026 avec la Belgique, le latéral droit aura le choix cet été. En effet, le joueur de 34 ans arrive à la fin de son contrat avec le LOSC et son été pourrait être mouvementé. Comme l’indique El Desmarque, Valence (9e à la fin de saison) est activement à la recherche d’un défenseur droit et Meunier serait donc la première cible du club de Liga.

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Grâce à un profil polyvalent, il a convaincu le club Che, mais deux éléments majeurs pourraient freiner l’opération : le salaire élevé et la concurrence des équipes de Liga présentes sur le dossier. La ville aux mille tours reste sur tous les fronts, car même si le premier choix tombe à l’eau, le club garde d’autres possibilités comme le prêt de l’arrière droit d’Aston Villa, Andrés García (23 ans).

Pub. le - MAJ le
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