LdC : Mikel Arteta confirme un gros coup dur face au PSG

Le 30 mai prochain, Arsenal va défier le Paris Saint-Germain à Budapest en finale de la Ligue des Champions. Mais les Gunners devront faire sans Ben White. Mikel Arteta a confirmé son absence. «Il semblerait que ce soit une blessure de longue durée. Pour l’instant, la priorité est de savoir quand il pourra revenir, mais cela ne se fera pas avant de nombreuses semaines.» Les Londoniens pourraient compter sur Jurriën Timber, l’autre latéral droit de l’équipe. «Cela un peu progressé ces derniers jours, il se sent mieux. Nous allons essayer de le récupérer. C’est un joueur vraiment très important pour nous. Il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe de toutes les manières possibles. Il y a une chance (qu’il soit là contre le PSG, ndlr) , mais à quel point cette chance est grande, je ne peux pas vous le dire. Il va essayer de faire absolument tout ce qu’il peut pour concrétiser cette chance (…) et c’est le défi qui l’attend.»

La suite après cette publicité

D’autres options existent si jamais le joueur n’est pas prêt dans deux semaines. L’une d’elles se nomme Cristhian Mosquera. « Il existe différentes options en fonction de l’adversaire et de ce que nous voulons mettre en place au niveau des combinaisons et des schémas de jeu. Mais nous devons rester ouverts à cela, avec non pas une seule option, mais deux ou trois. Car les matches peuvent évoluer, des joueurs peuvent se blesser. Nous devons faire preuve de souplesse à cet égard et vraiment réfléchir à ces options. » Declan Rice a aussi pu dépanner. « Lorsqu’il a joué à ce poste contre Brighton, il a été exceptionnel. Mais l’autre soir, c’était une autre histoire. Ça dépend. L’échantillon est encore trop restreint. Il restera trop restreint d’ici la fin de la saison pour juger si un joueur est assez bon ou s’il peut être performant à ce poste. Et quel est le coût de faire passer ce joueur d’un poste à l’autre ? C’est cet équilibre que nous devons essayer de trouver. » Arteta a encore quelques jours pour méditer sur le sujet. Car le joueur qu’il choisira à ce poste sera opposé à un client, un certain Kvicha Kvaratskhelia.