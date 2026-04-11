L’Italie veut naturaliser un attaquant brésilien prolifique

Le nouveau fiasco italien a fait le tour de la planète football. Pour la troisième fois consécutive, la Squadra Azzura n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe du monde. Une terrible désillusion qui a mis en lumière l’état du foot italien de plus en plus inquiétant avec notamment une formation qui laisse à désirer. Et pour remédier à ça, l’Italie veut continuer sur sa lancée des dernières années, miser sur les Oriundi, les descendants d’émigrés italiens qui, au fil des siècles, se sont expatriés à l’étranger sans jamais revenir en Italie.

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Ces dernières années, certains de ces joueurs, tous Brésiliens, ont été des réussites comme Jorginho, Emerson Palmieri, Thiago Motta ou encore Rafael Toloi. Et selon la presse italienne, la fédération italienne, pour renforcer un secteur offensif décevant, a décidé de cibler l’attaquant des Corinthians Yuri Alberto. Passé par le Zenith, le joueur de 25 ans brille avec le club brésilien où il a inscrit 81 buts en 225 matches. Convoqué une seule fois avec le Brésil lors d’un amical face au Maroc en 2023, il peut aussi jouer pour l’Italie et la fédération devrait entamer des démarches pour le récupérer prochainement. L’objectif, préparer dès maintenant un effectif cohérent pour chercher la qualification au Mondial 2030.