Liga : Grenade accroche l’Athletic Bilbao

Voilà une affiche au scénario bien particulier. La rencontre entre Grenade et Bilbao, qui avait débuté ce dimanche, avait été définitivement interrompue après le décès d’un supporter du club andalou en tribunes après 17 minutes de jeu, alors que Bilbao menait 1-0. Le match a finalement repris ce lundi, à 21 heures, à partir de la 17e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bilbao 29 16 12 8 5 3 31 19 19 Grenade 8 16 -16 1 5 10 20 36

De retour sur la pelouse en étant mené au score après le but encaissé par Williams, la veille (1-0, 8e) et dans une atmosphère très lourde, Grenade a profité d’un renvoi contre son camp de Ruiz de Galarreta pour égaliser après la pause (1-1, 55e). Un résultat anecdotique au vu des circonstances de la rencontre, mais Grenade (19e) empoche tout de même un point important dans la course au maintien. Bilbao reste au cinquième rang avant de recevoir l’Atletico de Madrid.