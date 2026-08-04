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Paris FC : Adama Camara attise les convoitises

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Adama Camara @Maxppp

Élément indispensable du Paris FC la saison passée en championnat (29 matchs disputés, 2172 minutes), Adama Camara attise les convoitises en France et ailleurs. Selon nos informations, le milieu défensif de 29 ans a tapé dans l’œil de Jean-Louis Leca et du RC Lens. L’OGC Nice s’est également renseigné sur son profil.

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Adama Camara est également très apprécié par le PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas en titre. Camara ne dispose pas seulement de convoitises en Europe. En effet, le natif de Bondy est aussi suivi par plusieurs clubs du Golfe, dont Al-Jazira aux Émirats arabes unis. Selon Transfermarkt, le joueur aux 104 matchs avec le PFC est estimé à 3 millions d’euros.

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