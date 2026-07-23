James Trafford sur le point de quitter Manchester City pour Leeds

À peine un an après son arrivée à Manchester City, James Trafford pourrait déjà faire ses valises. Recruté en provenance de Burnley contre un joli chèque avec la promesse de devenir le futur numéro un des Citizens, le gardien anglais de 23 ans a vu ses plans complètement bouleversés par l’arrivée de Gianluigi Donnarumma lors du dernier jour du mercato estival 2025. L’ancien portier du PSG a évidemment débarqué en tant que titulaire, reléguant Trafford sur le banc. Une situation qui ne correspondait pas aux attentes du joueur qui l’avait expliqué publiquement.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, Leeds United est désormais en discussions avec Manchester City afin de recruter l’international anglais, qui serait favorable à un transfert à Elland Road. Leeds cherche un nouveau gardien après le départ libre de Karl Darlow. Newcastle, déjà intéressé l’été dernier avant l’arrivée de Trafford à City, suit toujours également le dossier mais semble avoir du retard. Un an seulement après son arrivée, l’avenir du champion d’Europe Espoirs devrait donc déjà s’écrire loin de l’Etihad Stadium.