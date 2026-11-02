Barça, Hansi Flick : « nous avons joué au même niveau que le PSG »

Huitième du classement de la Ligue des Champions, le FC Barcelone reçoit demain Aston Villa pour l’un des chocs de la quatrième journée. Un match que les Culés voudront remporter pour faire taire les critiques. En effet, les Blaugranas se sont bien fait remarquer en perdant face au PSG (2-4) et le Clasico contre le Real Madrid (1-2). Le Barça est-il fort avec les faibles et faible avec les forts ? Interrogé en conférence de presse, Anthony Gordon estime que le Barça a des circonstances atténuantes. « Nous devons assumer la responsabilité de ces deux défaites. Nous sommes capables de battre n’importe qui. Nous étions plus fatigués que le PSG avant le match contre eux, et face au Real Madrid, je pense que nous avons été meilleurs, que nous avons eu plus d’occasions, mais nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau et ils nous ont marqué deux buts grâce à des joueurs talentueux. J’espère pouvoir les affronter à nouveau tous les deux », a-t-il déclaré, imité quelques instants plus tard par son coach Hansi Flick.

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« Contre le Real Madrid, le résultat aurait pu être différent, tout comme contre le PSG. À ce niveau, tout peut arriver. Nous avons remporté 11 matchs d’affilée. Vous vous focalisez sur ces deux défaites. Mais j’ai confiance en mon équipe. Il faut se concentrer sur Aston Villa, sur la Ligue des champions. Nous voulons faire partie des huit meilleurs. Cela ne me surprend pas, c’est la réalité, mais je pense que nous avons joué au même niveau que le PSG et le Real Madrid et que les résultats auraient pu être différents. Mais je n’aime pas trop regarder en arrière, je préfère me concentrer sur les prochains matchs. Nous pouvons entrer dans l’histoire et nous travaillons pour cela, pour remporter la Liga et la Ligue des Champions, nous en avons les moyens », a-t-il confié.