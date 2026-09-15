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Real Madrid : la transformation physique de Rodrygo impressionne

Par Allan Brevi
1 min.
Rodrygo @Maxppp

Depuis sa grave blessure au genou droit contractée en mars dernier contre Getafe, Rodrygo a profité de sa période d’indisponibilité pour travailler en profondeur sur son physique. Selon AS, l’attaquant brésilien suit une « recomposition corporelle », avec l’objectif de diminuer sa masse graisseuse tout en développant sa masse musculaire, sans modifier pour autant son poids. Un travail qui porte déjà ses fruits : le joueur de 25 ans apparaît plus musclé et plus affûté, tandis qu’il a repris la course à Valdebebas et se sent progressivement mieux. Son entourage, notamment son préparateur personnel Marcel Duarte et le kiné du Real Madrid Davide Violati, l’accompagne dans cette préparation minutieusement planifiée

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Cette évolution ne se limite pas à l’aspect physique. AS décrit également un Rodrygo particulièrement positif sur le plan mental, déterminé à revenir dans les meilleures conditions après cette nouvelle épreuve. Les médecins préconisent toutefois la prudence et envisagent plutôt un retour avec le groupe en janvier, même si le Brésilien rêve de pouvoir disputer quelques minutes dès le 16 décembre en Coupe du Roi. À Madrid, l’objectif est clair : lui permettre de retrouver petit à petit toutes ses capacités avant la Supercoupe d’Espagne, prévue début février.

Pub. le - MAJ le
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