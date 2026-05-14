Real Madrid : Florentino Pérez fracasse le Barça

Florentino Perez est plus que jamais sur la sellette au Real Madrid. Et pour calmer les tensions et se faire entendre, le président de la Casa Blanca a récemment pris le temps d’évoquer certains sujets autour d’une conférence de presse attendue. Il a notamment fait la distinction entre les erreurs d’arbitrage de cette saison et l’affaire Negreira. « Nous sommes déçus, car l’arbitre était mauvais en quarts de finale. Il ne s’était pas rendu compte qu’il avait déjà donné un carton à Camavinga quelques minutes auparavant. Il a commis une erreur. Mais cela n’a rien à voir avec l’affaire Negreira », a-t-il précisé, sans s’étendre sur ce sujet. Concernant la menace de poursuites judiciaires du FC Barcelone suite à ses déclarations de mardi, celui-ci a avoué.

La suite après cette publicité

« Ils seraient en droit de le faire. Le Barça a admis avoir payé cet argent. Pour quoi faire ? Pour lutter contre le Real Madrid. Ils l’ont reconnu. Ces rapports n’existent pas. Les entraîneurs ne les ont pas vus non plus. 500 pages détaillant tout ce qui s’est passé. Ceferin affirme que nous sommes dans notre droit. Il s’agit de corruption systémique, selon le juge d’instruction. La Liga est impliquée et reste muette. La Liga est l’ennemie du Real Madrid ». Puis, il a dézingué le rival. « Bien sûr que je l’aime bien (Lamine Yamal). Comment pourrais-je faire autrement ? Mais vu la situation actuelle avec le Barça… Je ne veux entretenir aucune relation avec un club qui corrompt des arbitres depuis vingt ans ».