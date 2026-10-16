Le Conseil supérieur des sports espagnol envisage des poursuites contre Javier Tebas !

La guerre entre Javier Tebas et le Real Madrid prend une nouvelle dimension. Alors que les tensions entre le président de LaLiga et le club madrilène ne cessent de s’intensifier, une nouvelle polémique a éclaté après des déclarations particulièrement controversées du dirigeant espagnol. Ce jeudi, Tebas a comparé les méthodes de communication de Real Madrid TV, la chaîne officielle des Merengues, aux mécanismes de propagande de l’Allemagne nazie. Des propos qui ont immédiatement provoqué une vive réaction du Real Madrid, lequel a réclamé sa démission immédiate.

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Pour justifier cette comparaison, Javier Tebas avait notamment accusé la chaîne madrilène de présenter systématiquement le Real Madrid comme une victime. Selon lui, Real Madrid TV entretiendrait un discours destiné à alimenter le ressentiment, tout en occultant certains éléments de contexte. Des accusations qui s’inscrivent dans un conflit déjà ancien entre le patron du championnat espagnol et la direction madrilène, notamment autour des prises de position publiques de la chaîne du club.

Javier Tebas ne comprend pas

Mais cette fois, l’affaire pourrait dépasser le simple échange de communiqués. Selon l’agence de presse espagnoleEFE, le Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) envisage de se saisir du dossier et d’examiner d’éventuelles suites aux déclarations de Javier Tebas. Une perspective qui a surpris le principal intéressé. « Je n’arrive pas à croire que le CSD envisage des poursuites suite à mes propos. Si cela se confirme, j’espère que leur enquête commencera par la lecture de mes écrits et l’examen de certaines de mes déclarations antérieures », a-t-il réagi.

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Et les ennuis pourraient ne pas s’arrêter là pour le patron de LaLiga. Miguel Galán, président de l’Association pour la Transparence et la Démocratie dans le Sport, a également déposé une plainte auprès du CSD, réclamant sa destitution et son inéligibilité à des fonctions dirigeantes sportives. Il s’agirait, selon lui, de la huitième plainte visant Javier Tebas devant cette instance. De son côté, le dirigeant espagnol continue de défendre ses positions et refuse de céder face aux exigences du Real Madrid. Un nouveau chapitre dans un conflit qui secoue désormais les instances du football espagnol.