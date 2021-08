Monaco : Ismail Jakobs s'exprime sur son arrivée

Récemment arrivé sur le Rocher en provenance de Cologne, Ismail Jakobs entame un nouveau défi avec l'AS Monaco. À tout juste 21 ans, l'ailier gauche allemand sort d'une saison prometteuse avec 2 buts et 2 passes décisives en 27 matches avec le club allemand. Vainqueur de l'Euro U21 avec l'Allemagne, il avait également fait une entrée en fin de match en finale contre le Portugal (1-0). Présent en conférence de presse lors de sa présentation officielle, le natif de Cologne s'est d'ailleurs exprimé sur son choix de rejoindre l'ASM.

«Ce n’est pas évidemment pas facile de quitter la famille et ma ville natale mais j’étais à l’aise avec ce choix, c'est le bon moment dans ma carrière pour franchir cet étape, l’année dernière je n’étais pas certain de moi mais aujourd’hui je pense que c’est le moment idéal.» Une décision réfléchie pour Jakobs qui suivait d'ailleurs régulièrement le club asémiste : «je suis le club depuis longtemps, je connaissais ce club car mon ami Benjamin Henrichs y évoluait, c’est un club connu qui a fait une grande saison, c’était le bon défi pour moi, un club qui a un palmarès, une histoire et un bon futur, c’est la raison pour laquelle j’ai choisi Monaco.» Un nouveau défi que l'ailier allemand semble vouloir débuter dès ce mardi contre le Sparta Prague : «c’est le premier match, on a la chance de finir le travail accompli par mes coéquipiers la saison dernière, on a pas de pression particulière autour du groupe, on est excité à l’idée de se qualifier pour la Ligue des Champions, c’est peut être le moment pour moi aussi d’effectuer mes premières minutes avec le club, on se sent prêt pour cette échéance.»