Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Le Barça va perdre un nouveau talent de la Masia après Dro

Par Jordan Pardon
1 min.
flick @Maxppp

Après Dro, en partance pour le PSG, le FC Barcelone va perdre un nouveau joueur issu de son centre de formation. Selon Sport, il s’agit de Dani Rodríguez, milieu de 20 ans arrivé en provenance de la Real Sociedad lors de la saison 2020/21. Annoncé du côté de Valence l’été dernier, Rodriguez serait désormais en négociations avec le Dinamo Zagreb. Il s’agirait d’un prêt et non d’un transfert définitif, contrairement à Dani Olmo qui avait rejoint le club croate sous la forme d’un transfert sec à l’époque.

La suite après cette publicité

Freiné par des blessures ces derniers mois, Rodriguez était revenu en très grande forme avec la réserve catalane, dont il est devenu un taulier cette saison. L’an passé, Flick l’avait même titularisé lors d’une rencontre face au Real Valladolid, match durant lequel Rodriguez s’était gravement blessé à l’épaule. Le Barça devrait inclure une option d’achat dans le prêt de son joueur, tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier