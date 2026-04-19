Brésil : la sortie forte de Romário sur Neymar

Le sujet qui divise le plus au Brésil, c’est Neymar : doit-il disputer la Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Carlo Ancelotti, ou d’autres joueurs méritent-ils davantage leur place ? En bonne forme malgré tout avec Santos en Serie A brésilienne, il se rapproche petit à petit d’un retour, malgré son absence dans la liste en mars dernier. Pour la légende Romário, Neymar n’est plus vraiment sélectionnable…

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« On a tous connu Neymar, mais malheureusement je pense que ce Neymar là n’existe plus aujourd’hui. Neymar n’est plus le joueur en qui tout le monde avait confiance, notamment à cause des blessures. Il a manqué beaucoup trop de matchs en raison de son physique. Maintenant, s’il parvient à revenir à un meilleur niveau, alors nous verrons la Seleção d’un autre œil. », a lâché la légende brésilienne au micro de Téléfoot.