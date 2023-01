PSG : Christophe Galtier pointe du doigt les lacunes de son trio offensif

La suite après cette publicité

En amont du choc sur la pelouse du Stade Rennais, dimanche (20h45), Christophe Galtier était présent en conférence de presse et a expliqué que son trio offensif avait quelques lacunes dans le jeu. Le technicien parisien déplore un manque de connexion en raison de la Coupe du monde 2022.

«C’est important qu’ils soient ensemble, Kylian a été évidemment bien accueilli par Neymar et Lionel Messi. Cela fait quasiment deux mois que notre effectif est dispersé, on retrouve des séances collectives avec plus d’équilibre malgré les blessures. Il faut retrouver une certaine connexion puisqu’ils devaient trouver des automatismes pendant la sélection. Il faut qu’ils retrouvent le plaisir de jouer ensemble en ayant plus de liant que les derniers matches post-Coupe du monde. On doit retrouver plus d’intensité, moins de déchets techniques. Les derniers matches, sur un plan technique, sont d’une insuffisance technique», a-t-il expliqué. Pour rappel, Christophe Galtier devrait enfin retrouver son trio offensif contre Rennes.

À lire

Le PSG enrage contre Anne Hidalgo et la mairie de Paris

Pour cette journée de Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.