PSG : Luis Enrique a fait la fête avec des rugbymen amateurs

Après avoir été vu attablé à un bar en compagnie de cyclistes en loisir, puis en train de pousser la chansonnette sur son vélo, Luis Enrique continue de s’amuser en attendant le début de la Coupe du Monde des Clubs. Ce lundi soir, des vidéos sur les réseaux sociaux l’ont montré attablé avec des rugbymen d’un club de Fédérale 2 (sixième division), le Rugby Causse Vézère Riverains, en train de chanter à la gloire du PSG.

La suite après cette publicité

En vacances à Barcelone, les joueurs ont eu la bonne surprise de croiser le technicien parisien. «On n’a pas osé le déranger. Et puis, à la fin du repas, on a commencé à chanter des chants du PSG et il nous a rejoints, en se marrant et en chantant avec nous. C’était complètement dingue», a raconté l’un des joueurs évoluant du côté de Nespouls (Corrèze) à la Montagne. Une virée au restaurant dont ils se souviendront longtemps.

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN