Ligue 1 : le Paris FC domine Auxerre et grimpe à la deuxième place

Après sa belle victoire face à Monaco (3-1), le Paris FC avait l’occasion de poursuivre sa bonne dynamique et de se rapprocher du sommet de la Ligue 1. Quatrièmes avant cette rencontre, les hommes de Liam Rosenior se déplaçaient chez une équipe d’Auxerre, 14es et lourdement battue par Strasbourg (5-1) le week-end précédent. Mais les Parisiens se heurtaient rapidement à un bloc auxerrois bien organisé. Malgré une possession largement en leur faveur, ils multipliaient les passes sans parvenir à trouver des espaces dans les trente derniers mètres. Les Bourguignons, agressifs à la récupération et attentifs dans leur marquage, cherchaient surtout à exploiter les contre-attaques. Dans un début de rencontre fermé, marqué par trois cartons jaunes en seulement quinze minutes, il fallait attendre la 20e minute pour assister à la première occasion. Sur un coup franc excentré, Senaya reprenait le ballon de la tête à bout portant, mais sa tentative passait juste au-dessus du but de Kevin Trapp.

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Plus dangereux dans leurs rares offensives, les Auxerrois pensaient même ouvrir le score à la 38e minute. Trouvé au second poteau sur un centre à ras de terre de Romain Faivre, Cameron Archer n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Mais après trois minutes d’intervention de la VAR, la réalisation était annulée pour une main au départ de l’action. Dans la foulée, Diego Coppola sollicitait Paul Nardi d’une tête sur coup franc. Le Paris FC tentait de réagir avant la pause, sans réussir à faire sauter le verrou bourguignon. Les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’un premier acte pauvre en occasions, avec seulement quatre tirs au total.

Lassine Sinayoko libère le Paris FC

Au retour des vestiaires, les Parisiens affichaient un tout autre visage. Plus entreprenants et plus rapides dans leurs transmissions, ils se procuraient rapidement une première occasion par Pablo Pagis, dont la frappe à l’entrée de la surface obligeait Paul Nardi à se détendre (48e). Auxerre répondait dans la foulée par Pierre Ekwah, mais sa tentative lointaine ne posait aucun problème à Kevin Trapp (49e). Très actif dans ce second acte, Pagis faisait ensuite passer un nouveau frisson dans la défense bourguignonne. Sur un corner frappé avec puissance devant le but, il poussait Axel Tuanzebe à dévier le ballon sur son propre poteau. Les occasions parisiennes se multipliaient et Moses Simon trouvait presque Lassine Sinayoko sur un centre dangereux à la 55e minute. De plus en plus acculés, les Auxerrois finissaient par céder à l’heure de jeu. Après un joli numéro dans la surface, Pagis déclenchait une frappe croisée que Sinayoko déviait juste assez pour tromper Nardi (0-1, 63e). L’attaquant malien inscrivait ainsi son 9e but de la saison et confortait sa place en tête du classement des buteurs, tandis que Pagis signait sa deuxième passe décisive, quelques jours avant son premier rassemblement avec l’équipe de France.

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Menés au score, les Auxerrois tentaient alors de réagir en prenant davantage de risques. À la 76e minute, une belle combinaison entre Kevin Danois et Cameron Archer permettait à l’attaquant anglais de se présenter face à Trapp, mais le gardien allemand remportait son duel et préservait l’avantage parisien. Les hommes de Will Still poussaient davantage, laissant toutefois des espaces dans leur dos. Le Paris FC aurait ainsi pu faire le break sur une longue accélération de Luca Koleosho, qui filait vers le but avant d’être repris in extremis par Lamine Sy. Dans les dernières minutes, les Parisiens géraient intelligemment leur avance, conservant le ballon au milieu de terrain et limitant les possibilités de contre-attaque adverses. Malgré un pressing plus haut et une volonté de revenir au score, Auxerre ne trouvait pas la solution face à une défense parisienne solide jusqu’au coup de sifflet final (0-1). Grâce à ce nouveau succès, le Paris FC grimpe provisoirement à la deuxième place de Ligue 1, dans l’attente des résultats de Lille et de l’OL. Les Parisiens recevront Angers le 22 novembre à 15 heures, après la trêve internationale. De son côté, Auxerre reste 14es, avec le risque de glisser à la place de barragiste selon les résultats d’Angers et de Troyes, avant un déplacement à Monaco le 21 novembre à 20h45.