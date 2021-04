Dortmund : le clan Haaland demande un salaire démentiel aux courtisans

Bayern Munich, Real Madrid, FC Barcelone, pour ne citer qu'eux. Alors que le mercato estival n'a pas encore commencé, l'avenir du joueur du Borussia Dortmund Erling Haaland fait l'actualité depuis plusieurs semaines. L'attaquant norvégien ne manque pas de courtisans et récemment, son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland étaient venus à Barcelone, Madrid et Londres pour rencontrer plusieurs dirigeants. De son côté, le BvB affirme que le joueur va rester.

Le feuilleton ne fait que débuter mais si les écuries européennes souhaitent recruter le joueur de 20 ans, il va falloir faire un joli calcul financier. D'après les informations de Goal, un club anglais s'est rapproché de Raiola il y a environ un mois et le sulfureux agent aurait affirmé que son client aimerait un salaire annuel de 35 millions d'euros ! Une demande astronomique qui pourrait refroidir d'autres candidats...