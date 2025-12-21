Le Paris FC veut tenter l’énorme coup Moïse Kean

La rencontre de deux urgences. Quatorzième de Ligue 1 à seulement quatre points de la zone rouge, le Paris FC entend remettre au pot cet hiver. Selon les dernières informations de L’Équipe, le promu a l’intention de faire venir quatre à cinq renforts en janvier, alors que cinq éléments ont déjà pris la direction du Maroc pour jouer la CAN avec leur pays (Kebbal, Chergui, Traoré, Simon, Krasso).

Plusieurs noms ont déjà fait surface parmi les potentiels arrivants, comme celui de Martin Terrier, auteur d’un coup du scorpion phénoménal le week-end dernier avec Leverkusen, mais condamné à un rôle de second couteau depuis son retour de blessure. Autre nom évoqué : celui d’Arnaud Kalimuendo, parti tenter le grand saut en Premier League du côté de Nottingham Forest, mais sans succès pour le moment. Le nom d’Elye Wahi a également circulé, mais selon nos dernières informations, la balance penche davantage vers Nice que vers le Paris FC.

La Fiorentina veut garder son joueur

À en croire la Gazzetta dello Sport, un autre ancien joueur de Ligue 1 serait aussi dans les petits papiers du club nouveau riche : Moïse Kean. Passé par le PSG où il a d’ailleurs laissé une trace positive lors de la saison 2020/2021, l’attaquant italien ferait partie des pistes explorées par la cellule de recrutement parisienne. Pour le moment, difficile d’affirmer que ce dossier aboutira, surtout que la Fiorentina est actuellement dernière de Serie A (Kean a marqué deux buts en 14 matchs de championnat cette saison).

Selon le journal italien, la Viola n’a aucunement l’intention de se séparer cet hiver de son attaquant, considéré comme « intransférable » et sous contrat jusqu’en 2029. Le journal au papier rose précise qu’une clause de 62 millions d’euros, payable par n’importe quel club entre le 1er et le 15 juillet, existe dans le contrat du joueur. De son côté, Kean n’aurait pour le moment pas pour projet de partir cet hiver. Un transfert serait davantage envisageable l’été prochain.