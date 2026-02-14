Le Paris FC est en train de creuser sa fosse

En ce moment, les "Manitas" courent les rues à Paris. Une semaine après celle infligée par le PSG à l’OM, le Paris FC a été la victime, 44 mètres plus loin, face à Lens. Malgré une entame intéressante, le promu n’a pas tenu la cadence face à des Sang et Or impitoyables. Cette nouvelle sortie de route fait encore durer l’attente d’un premier succès à domicile attendu depuis 4 mois désormais. La défaite pose problème, comme le résultat.

La suite après cette publicité

«Comment on ressort d’un tel match et d’un tel score ? 5-0, c’est un gros score, je n’ai pas trop de mots à mettre dessus, c’est un match à oublier rapidement, regrettait Krasso au micro de Ligue1+. On sait qu’il y a beaucoup de mauvaises choses à gommer, il faut essayer de se vider la tête, et passer à autre chose pour se concentrer sur le prochain match.»

La situation se tend pour Gilli

Comme lui, Ilan Kebbal déplorait le manque d’efficacité de son équipe dans les deux surfaces. «On aurait pu marquer, on rate le premier geste, eux, ils punissent derrière. Ils ont été au-dessus, c’est un match un peu à oublier, on ne peut pas perdre 5-0 à domicile. (…) En tant que joueurs, il faut qu’on rentre chez nous, qu’on commence à se remettre en question parce que quand il y a ce genre de score, on va taper sur le coach, c’est toujours plus facile, mais c’est nous sur le terrain. C’est nous qui avons montré ce qu’on a montré aujourd’hui, les premiers responsables, c’est nous.»

La suite après cette publicité

Même s’il semble encore avoir l’adhésion d’une partie de son vestiaire, Stéphane Gilli voit sa position se fragiliser. Son équipe n’a plus gagné depuis 5 matchs et se retrouve 15e malgré plus de 70 millions d’euros investis depuis cet été. «On fait une très bonne entame de match, sur leurs deux premières situations, ils marquent, c’est le haut niveau, c’est ce qui nous différencie de Lens, relevait le coach sur Ligue1+. On est trop joueurs, et ce soir, on ne peut pas perdre 5-0 comme ça. On a pris une leçon d’efficacité et de football sur certains aspects. C’est dommage parce qu’il y a tout : un beau stade, le club, les actionnaires ont fait un effort pour avoir une très belle enceinte, mais forcé de constater qu’on n’est pas performant à Jean-Bouin.» Pas qu’à Jean-Bouin d’ailleurs. En ce moment, tout nuit au Paris FC, qu’il joue en diurne ou en nocturne, à domicile ou hors de ses bases.