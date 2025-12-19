CAN 2025 : coup de tonnerre pour l’Algérie !

Le 13 décembre dernier, Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Ainsi, le sélectionneur des Fennecs a fait appel à 28 éléments pour participer à ce tournoi. Comme souvent, il y a eu des heureux et des déçus. Mais le coach a dû trancher, lui qui a déjà dû faire sans Amine Gouiri, touché à l’épaule et forfait depuis plusieurs semaines. Et Petkovic va devoir composer dans un autre élément important à ses yeux.

En effet, Houssem Aouar (27 ans) va manquer le tournoi. Touché lors de l’entraînement de jeudi, l’international aux 5 buts en 17 capes a dû déclarer forfait comme vient de l’annoncer la Fédération algérienne de football dans un communiqué de presse officiel. L’ancien joueur de l’OL a d’ores et déjà quitté le rassemblement de l’équipe nationale.

L’Algérie perd Aouar mais rappelle Abdelli

C’est donc une très mauvaise nouvelle pour les Verts mais surtout pour le joueur d’Al-Ittihad, qui se faisait une joie de représenter son pays lors de la CAN. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour le remplacer, c’est donc Himad Abdelli qui a été appelé en renfort. Son absence initiale dans la liste de Petkovic avait d’ailleurs suscité une certaine incompréhension de la part de plusieurs supporters de l’Algérie mais aussi de certains médias. Le coach des Fennecs avait expliqué sa décision, très difficile à prendre.

« Abdelli ? C’est les mêmes raisons que Bentaleb (choix technique, ndlr). Ils doivent être prêts à nous rejoindre si jamais. Concrètement, qu’est-ce qu’on fait ? On fait sortir un Aouar ou un Maza pour Abdelli ? » L’Angevin avait réagi à son absence de manière très classe, ne jouant pas le jeu de la polémique. « Peu importe les choix, l’équipe nationale reste au-dessus de tout. Tous derrière l’équipe. Force et Honneur.» Finalement, il sera bien de la partie avec l’Algérie, qui entrera en lice le 24 décembre prochain face au Soudan lors de la première journée dans le groupe E.