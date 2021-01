Monaco et l'OM fondent à nouveau de gros espoirs sur Timothy Fosu-Mensah

L'AS Monaco et l'OM surveillent de près la situation de Timothy Fosu-Mensah (23 ans) depuis un moment déjà. En fin de contrat dans six mois avec Manchester United, le défenseur hollandais a refusé une proposition de prolongation jusqu'en 2024 de la part de Manchester United, son club formateur. De quoi ouvrir une brèche pour ses nombreux prétendants car en plus d'être polyvalent, le joueur possède une marge de progression intéressante.

La suite après cette publicité

Seulement, Fosu-Mensah ne souhaitait pas spécialement quitter les Red Devils, malgré ses 3 apparitions seulement depuis le début de la saison. Il désirait avant tout de meilleures conditions salariales. Il faut croire qu'il n'est toujours pas satisfait et qu'il n'obtiendra probablement pas davantage de la direction de MU car Ole Gunnar Solskjaer a tout simplement concédé, en conférence de presse, qu'il avait été autorisé à quitter le club dès ce mois de janvier.

MU l'a placé sur la liste des transferts

«Je ne sais pas si Tim va rester ou s'il va prendre une autre option maintenant. Il n’a pas assez joué, alors bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs en vue de partir maintenant en janvier. C’est difficile quand vous avez de bons joueurs, des joueurs talentueux, et que vous ne pouvez pas leur donner du temps de jeu. Il arrive maintenant à un stade de sa carrière où il doit jouer régulièrement. C'est peut-être fin janvier ou cet été qu'il trouvera un autre club. Il travaille dur Tim, donc il est prêt pour un transfert vers n'importe quel club pour lequel il se sent d'aller.»

Des déclarations qui ont de quoi sceller plus ou moins l'avenir du défenseur central ou du latéral droit. Désormais placé sur la liste des transferts, Fosu-Mensah a les mains libres pour négocier. Monaco et l'OM vont bien entendu être mis au courant de cette nouvelle situation et pouvoir bouger sur ce dossier où ils ne sont les seuls courtisans. En Allemagne, la cote de l'international batave (3 sélections) est élevée. Le Hertha et le Bayer Leverkusen ont d'ailleurs eux aussi coché son nom il y a quelques semaines.