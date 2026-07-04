Coupe du Monde 2026 : l’équipe de France vient à bout du Paraguay et défiera le Maroc !

Après la qualification du Maroc face au Canada, l’équipe de France défiait, ce samedi soir, le Paraguay avec un objectif très clair : éviter le piège tendu par l’Albirroja et rejoindre les Lions de l’Atlas en quart de finale. Pour ce rendez-vous très attendu, Didier Deschamps - privé d’Aurélien Tchouaméni - optait pour son traditionnel 4-2-3-1 avec Olise, Barcola, Dembélé et Mbappé sur le front de l’attaque. Au milieu de terrain, Manu Koné était lui associé à Adrien Rabiot. De son côté, le Paraguay, tombeur de l’Allemagne au tour précédent, s’organisait en 5-4-1 avec le Strasbourgeois Julio Enciso,, seul en pointe. Au Lincoln Financial Field de Philadelphie et sous une chaleur étouffante, les champions du monde 2018 ne tardaient pas à se projeter vers l’avant. Après une première percée tranchante de Koundé, Dembélé cherchait Mbappé mais le Madrilène était devancé de justesse (1er). Une première situation qui donnait le ton.

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Maître des débats, l’équipe de France prenait possession du camp paraguayen et imposait rapidement un attaque/défense. Une domination sans partage qui ne débouchait toutefois pas sur de réelles occasions tricolores, la faute à un bloc adverse ultra-compact et certaines imprécisions techniques. Accrochés à la fin du premier quart d’heure, les Bleus peinaient à percer le mur des Guaraníes et se mettaient à la faute, à l’image de Barcola, averti d’un carton jaune pour une intervention irrégulière (19e). Une adversité qui poussait alors les Bleus à tenter leur chance de loin mais Koné manquait le cadre (22e, 43e), tout comme Rabiot (33e). Sérieux dans le contre-pressing mais chahutés sur chaque contact, les coéquipiers de Rabiot se démenaient pour faire vaciller la formation sud-américaine. Sur un nouveau centre de Dembélé, Mbappé était toutefois trop court pour couper la trajectoire (31e).

Les Bleus ont bataillé

Agacée par le comportement limite de l’Albirroja - incapable de développer du jeu mais experte pour casser le rythme - l’équipe de France poursuivait, malgré tout, son entreprise. Décalé par Mbappé, Dembélé repiquait mais sa frappe, déviée, flirtait avec le montant opposé de Gill (38e). Après 45 minutes d’une outrageuse domination (80,5% de possession), les Bleus étaient pourtant accrochés à la pause. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps ne procédait à aucun changement mais la physionomie de cette affiche ne changeait guère. Les Bleus contrôlaient, l’Albirroja coupait le rythme mais le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas. Sans vraie opportunité, la France tentait encore sa chance de loin mais Rabiot ne cadrait pas (49e). Mbappé, sur un dégagement splendide de Maignan, n’avait pas plus de réussite après une conduite de balle approximative (51e). En contrôle, les Bleus multipliaient les tentatives lointaines mais Koné tombait cette fois-ci sur un Gill XXL (54e).

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Quelques secondes avant la dernière demi-heure, Barcola, servi sur le côté gauche, cherchait lui aussi à faire sauter le verrou paraguayen mais il était encore éconduit malgré un joli numéro (59e). Une dernière initiative du Parisien, qui cédait sa place dans la foulée à Désiré Doué (61e). Le Golden Boy ne tardait pas à s’illustrer avec une percée géniale dans la surface avant de se faire accrocher par Gomez mais l’arbitre ne bronchait pas (65e). Dans un premier temps… Après consultation du VAR, l’officiel du jour désignait finalement logiquement le point de penalty. Sans trembler, Mbappé convertissait la sentence et libérait les siens (1-0, 69e). Grâce au 7e but du Bondynois dans la compétition, la France prenait les devants et ne lâchait plus son court mais précieux avantage. En fin de match, Cherki entrait à la place de Dembélé, Mbappé testait encore Gill (89e, 90+6e) mais le score ne bougeait plus. Avec cette victoire difficile (1-0), l’équipe de France poursuit son aventure mondiale et retrouvera le Maroc, tombeur du Canada, lors des quarts de finale.