Real Madrid : Florentino Pérez en veut à Rodri
Actuellement à la Coupe du Monde avec la Roja, Rodri rayonne dans l’entrejeu. Ses performances n’ont pas laissé insensible le Real Madrid, qui a pendant un temps souhaité recruter le Ballon d’Or 2024. Mais depuis plusieurs semaines, la donne a complètement changé, avec un Florentino Pérez qui en veut désormais à l’international espagnol (67 sélections) et qui semble avoir totalement exclu une potentielle arrivée.
Selon Sport, le président emblématique du Real Madrid n’a pas apprécié le fait que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid soit érigé en tête d’affiche de la campagne électorale d’Enrique Riquelme, son opposant aux élections. En mai dernier, l’opposant de Florentino Pérez à la présidence du club merengue avait annoncé avoir un accord pour une arrivée de Rodri à la Casa Blanca, en cas d’élection. En vain, Pérez ayant été réélu.
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