Real Madrid : Mbappé désormais interdit d’utiliser ses réseaux sociaux en Chine

Kylian Mbappé est désormais empêché de publier sur Xiaohongshu, l’un des réseaux sociaux populaires en Chine. Le compte associé au nom de l’attaquant du Real Madrid affiche ce mardi une suspension pour « violation des règles de la communauté ». Une situation qui fragilise la présence du capitaine de l’équipe de France sur le marché chinois, où les réseaux sociaux représentent un levier important pour sa communication et ses partenariats commerciaux.

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Cette sanction intervient en pleine polémique après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Mbappé semble plaisanter au sujet de Mao Zedong, ancien dirigeant historique chinois. Plusieurs marques chinoises ont déjà décidé de suspendre leur collaboration avec le Français, tandis que le gouvernement chinois a officiellement condamné son attitude. Au-delà de l’image du joueur, cette affaire pourrait lui coûter de précieux revenus liés au sponsoring dans un marché particulièrement lucratif.