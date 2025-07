Accord total entre l’OM et le Feyenoord pour Igor Paixao

Le mercato de l’Olympique de Marseille semblait marquer le pas. Très actif cet été avec les arrivées libres des Anglais Angel Gomes (24 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans) après des expériences à Lille et Burnley, le club phocéen a également su attirer Facundo Medina en provenance du Racing Club de Lens. Trois recrues qui se sont depuis adaptées à l’effectif et ont rejoint la préparation. Cependant deux autres dossiers ont patiné.

La suite après cette publicité

Il y a tout d’abord celui menant à Timothy Weah (Juventus) qui est pour le moment au point mort. L’agent du joueur ayant notamment décidé de monter au créneau contre un dirigeant du club italien. L’autre concernait l’ailier gauche brésilien Igor Paixao (25 ans) du Feyenoord. Piste prioritaire du club marseillais, il était également dans le viseur de l’AS Roma et de Leeds United.

La suite après cette publicité

C’est bouclé pour Igor Paixao

Face à la forte concurrence et de nombreux obstacles dans le dossier, le transfert a mis du temps à se présenter, mais au final c’est bien l’Olympique de Marseille qui arrache la mise. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert qui va avoisiner les 35 millions d’euros, une somme record pour l’OM.

Ainsi, il dépasserait les 32 millions d’euros déboursés pour Vitinha à l’hiver 2023. Le Feyenoord a autorisé Igor Paixao à se rendre du côté de Marseille afin d’y passer tout prochainement sa visite médicale. L’ancien joueur de Coritiba y signera alors un contrat de cinq ans qui le liera jusqu’en juin 2030 avec la formation olympienne.