Le nom du nouveau club d’Alexia Putellas est connu !

À 32 ans et après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, la légende du football féminin Alexia Putellas a dit au revoir aux Blaugranas. Et aujourd’hui, le Guardian nous annonce le nom de ce qui sera très probablement le nouveau club de la double Ballon d’Or.

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Alors que le nom de Putellas était récemment associé au PSG, c’est bien en Angleterre que la championne du monde 2023 espagnole va rebondir. Le média anglais assure que Putellas a trouvé un accord avec les London City Lionesses, un club détenu par la boss de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang.