Le Bayern Munich a trouvé le futur remplaçant de Michael Olise

À 24 ans, Michael Olise a franchi un cap au Bayern Munich (42 buts, 54 passes décisives en 107 matches). Cet été, l’ailier français a été l’un des acteurs principaux de la campagne des Bleus à la Coupe du Monde 2026. Demi-finaliste et meilleur passeur du tournoi, Olise a affiché une belle complicité avec son capitaine Kylian Mbappé. Et ce dernier en a d’ailleurs bien profité.

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Comme nous vous l’avons révélé, Olise veut désormais rejoindre le Real Madrid et s’il a été séduit par la Casa Blanca, c’est en partie grâce au travail de persuasion mené par le Bondynois. Depuis, les moindres faits et gestes d’Olise sont scrutés en Allemagne. Cependant, le Bayern Munich ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Le club bavarois est sans doute bien conscient des envies d’ailleurs de son ailier, mais ce dernier est sous contrat jusqu’en 2029 et les dirigeants munichois espèrent toujours le prolonger.

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Le Bayern anticipe un départ d’Olise

Pour arracher le natif de Londres au Bayern, le Real Madrid sait qu’il faudra mettre au minimum 150 M€ sur la table. À l’heure actuelle, la presse espagnole assure qu’il est peu probable de voir les Merengues s’offrir le Français dès cet été, même si le mercato peut toujours réserver de grosses surprises. En attendant, le Bayern sait que s’il parvient à retenir Olise cet été, il a de fortes chances de ne pas y parvenir dans un an. Bild assure d’ailleurs que la direction bavaroise commence à anticiper un départ. Et si Olise s’en va, la priorité du Bayern Munich sera de foncer sur Bradley Barcola.

L’ailier parisien n’évolue pas sur le flanc droit ni au poste de numéro 10, comme le fait Olise, mais son profil d’ailier percutant a visiblement été identifié comme la solution idoine. L’intérêt allemand pour l’ancien Lyonnais n’est pas nouveau, mais le Bayern attend de voir comment évolue ce dossier. Pour rappel, Barcola est lié au PSG jusqu’en 2028 et n’a toujours pas prolongé. Courtisé par Liverpool, Arsenal et Manchester United, le Parisien s’interroge sur son avenir dans la capitale française en raison de son statut de remplaçant de luxe, notamment en Ligue des Champions. Et d’après Bild, si Barcola ne prolonge pas et qu’Olise quitte le Bayern dans un an, le Bayern tentera de profiter de la situation contractuelle du Français pour le recruter à un prix plus abordable que les 150 M€ réclamés par les Rouge et Bleu. Un scénario qui reste encore hypothétique.